Marçal reúne empresários em mansão para jantar com convite a R$ 10 mil

Banquete será oferecido na mansão do candidato, no Jardim Europa, bairro nobre de SP - Foto: Renato Pizzuto | BAND

O candidato à prefeitura de São Paulo,Pablo Marçal (PRTB), tenta ganhar ainda mais fôlego para a corrida eleitoral, que será disputada no dia 6 de outubro, e resolveu fazer um jantar na noite desta quarta-feira, 4, com empresários no Jardim Europa, bairro nobre da cidade.

Para ter acesso ao banquete, o candidato precisou pagar, no mínimo, R$ 10 mil. O intuito do encontro foi arrecadar recursos para a sua campanha.

O evento, segundo a coluna Malu Gaspar, do jornal O Globo, começou às 19h. No convite virtual distribuído aos empresários, Marçal incluiu a chave Pix, em que o valor deveria ser depositado até a última segunda-feira, 2.

O Pix disposto no convite pertence ao advogado do postulante, Marcelo Tostes.

Marçal já recebeu R$ 1,7 milhão em doações, segundo a plataforma DivulgaCand do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Este valor corresponde a 31 mil doações de pessoas físicas, mas é menor do que o arrecadado pelos principais rivais do empresário.

O candidato concorre às eleições da capital paulista com outros principais seguintes concorrentes: Tabata Amaral (PSB), Ricardo Nunes (MDB), que disputa reeleição, Guilherme Boulos (PSOL), Datena (PSDB/Cidadania).