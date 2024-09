Marqueteiro revela estratégia para combater Marçal; confira

Pablo Marçal é candidato a prefeito de São Paulo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O marqueteiro baiano Sidônio Palmeira, responsável pela campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apontou a estratégia ideal para combater o candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), que tem roubado a cena nos debates com os demais adversários.

Em entrevista à Carta Capital, Sidônio afirmou que os candidatos precisam focar nas acusações contra Pablo Marçal, mas que o foco seja o perfil da vítima dos supostos golpes de fraude bancária. Para o marqueteiro, essa parte sensibilizaria a população.

"Ele cometeu um crime, foi condenado a quatro anos de prisão. ‘Ah, por fraude bancária’. Será que isso sensibiliza a população? Na verdade, ele cometeu um crime para roubar idosos, aposentados. Esse é um crime nefasto", disparou.

“Toda vez que for falar com ele, tem de repetir isso. Agora, gaste 10%, 20% do tempo com ele e 80% falando da cidade de São Paulo. ‘Sabe por que você fica inventando coisas? Porque não tem propostas para a cidade. Veio aqui para fazer provocação", explicou Sidônio Palmeira.