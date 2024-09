Em debate acalorado, Nunes chama Marçal de “Tchutchuca do PCC”

- Foto: Reprodução / TV Gazeta

O prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) chamou o adversário Pablo Marçal (PRTB) de “Tchutchuca do PCC” durante o debate deste domingo, 1º, promovido pela TV Gazeta e pelo canal MyNews neste domingo, 1º.

Em sua primeira pergunta no debate, Nunes escolheu Marçal para atacá-lo sobre as suspeitas de ligação de aliados com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e com a condenação do influencer em 2005 por participar de um esquema que aplicou golpe em idosos.

Na resposta, Marçal chamou Nunes de amante de Bolsonaro, “bananinha” e de “covarde”.

“Como é ter o Bolsonaro de amante? Você defende a mesma filosofia do Boules”, disse Marçal, em referência ao episódio do hino nacional cantado em linguagem neutra em um comício de Guilherme Boulos (PSol) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), há uma semana.

Réplica

Na sua réplica, o prefeito rebateu: “Pablito, bananinha é o que você comeu na cadeia. Tchuchuca do PCC. Quem foi preso porque entrou na conta das pessoas para subtrair dinheiro de aposentados e humildes foi você. Foi condenado e preso”, disse.

O influencer respondeu citando uma nova estratégia usada em suas redes sociais para rebater a associação do seu nome ao PCC. “Sabe o que é PCC? São Patriotas Contra Comunistas”.

Participam do debate os cinco primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto: Guilherme Boulos (PSol), Ricardo Nunes (MDB), Pablo Marçal (PRTB), José Luiz Datena (PSDB) e Tabata Amaral (PSB).