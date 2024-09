Lula se irrita com repercussão do Hino Nacional com linguagem neutra

Lula e Boulos em comício na cidade de São Paulo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O presidente Luiz Inácio 'Lula' da Silva (PT), parece não ter gostado muito de ver o hino nacional interpretado em linguagem neutra no comício do candidato Guilherme Boulos (PSOL). O evento aconteceu no sábado, 24, na cidade de São Paulo, e contou com a participação do chefe do executivo nacional. No entanto, apenas na terça-feira, 27, os cortes com as cenas começaram a circular nas redes sociais.

A reação foi flagrada no momento em que passava a alteração do trecho "dos filhos deste solo" para "des filhes deste solo". No entanto, auxiliares do governo afirmaram que Lula não havia notado a modificação da letra durante o evento. Além disso, o presidente teria deixado o comício otimista com a mobilização, mesmo considerando que a divisão de votos na cidade está concentrada na direita, entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal.

Lula só falou sobre o assunto após a repreensão do tal vídeo. O petista e admitiu o efeito negativo e também avaliou que deslizes como esse não podiam se repetir.



Boulos apagou a transmissão na terça, mesmo dia em que o assunto foi repercutido de forma negativa por políticos do candidato, como o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), o senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ), a deputada Carla Zambelli (PL) e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL).