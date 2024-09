Boulos demite produtora responsável por hino em linguagem neutra

Guilherme Boulos durante entrevista recente - Foto: Marcello Casal jr | Agência Brasil

Guilherme Boulos, candidato do Psol à Prefeitura de São Paulo, encerrou o contrato com a produtora de eventos responsável pelo comício em que o Hino Nacional foi cantado em linguagem neutra. Ao total, R$ 450 mil já foram repassados a Zion Produções.

Segundo o Estadão, a campanha do psolista afirmou que a empresa não lhe prestará mais serviços, mas não soube dizer se alguma parte do valor será devolvido.

"Não foi, logicamente, uma decisão da minha campanha aquele absurdo que foi feito com o Hino Nacional. Aquilo foi uma produtora, que por sua vez contratou uma cantora que levou àquele episódio. A nossa campanha se posicionou de maneira clara, e a produtora não vai participar de outros eventos", disse Boulos a jornalistas nesta quarta-feira, 28.

Leia também:

>> Lula se irrita com repercussão do Hino Nacional com linguagem neutra

>> Boulos abre o jogo sobre polêmica do hino nacional neutro: "Absurdo"

>> Danilo Gentili defende Boulos e ataca Pablo Marçal após 'farsa do pó'

Relembre

O caso, que viralizou nas redes sociais e provocou críticas, ocorreu no sábado, 24, durante comício com a presença do presidente Lula. Na ocasião, a cantora Yurungai trocou os versos do Hino Nacional "dos filhos deste solo" por "des filhes deste solo".

A campanha de Boulos também divulgou nota dizendo não ter solicitado a alteração na letra. "A campanha em momento algum solicitou ou autorizou alteração na letra do Hino Nacional interpretado na abertura do comício. A produtora, organizadora do evento, foi responsável pela contratação de todos os profissionais que trabalharam para a realização da atividade, incluindo a seleção e o convite à intérprete que cantou o Hino Nacional."