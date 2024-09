Boulos abre o jogo sobre polêmica do hino nacional neutro: "Absurdo"

Boulos se manifestou pela primeira vez - Foto: Reprodução | Instagram

O candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol), se manifestou pela primeira vez, nesta quarta-feira, 28, após as críticas pela execução do hino nacional em linguagem neutra durante evento de sua campanha, no último final de semana. O político classificou o episódio como "absurdo".

Na ocasião, uma intérprete modificou o trecho "dos filhos deste solo" para "des filhes deste solo", o que gerou críticas. Na mesma linha da sua equipe, Boulos responsabilizou a organizadora do evento pela contratação da artista.

“Não foi, logicamente, uma decisão da minha campanha aquele absurdo que foi feito com o hino nacional. Aquilo foi uma produtora, uma empresa produtora contratada da nossa campanha, que por sua vez contratou uma cantora e que teve aquele episódio. A nossa campanha se pronunciou de maneira clara e essa empresa produtora não vai mais trabalhar nos próximos eventos da campanha”, disparou o candidato, durante campanha de rua.