"Quem vota no Lula deve ser idiota", dispara Pablo Marçal

Candidato a prefeito de São Paulo, o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) chamou os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de "idiotas", durante entrevista, nesta segunda-feira, 2.

Na ocasião, Pablo foi questionado sobre uma declaração recente de que alguns comportamentos polêmicos visavam atrair o eleitor paulistano. O empresário então disse que "idiota" é quem escolheu o atual presidente nas eleições de 2022, mesmo com escândalos de corrupção nos seus governos anteriores.

"Quem votou no Lula deve ser idiota, só pode. Porque tudo o que foi feito, roubo daquele, mais de R$ 1 trilhão, mais de dez processos, nove anos de condenação, três instâncias, 580 dias de cadeia, ele agora com dois anos, não vejo ninguém falando do rombo de R$ 1 trilhão fiscal, colocou dez novos impostos, só pode ser idiota para votar nele de novo", disparou Marçal, entrevistado pelo Roda Viva, da TV Cultura.

Em 2022, Marçal lançou uma candidatura a presidente da República, mas seu partido na época, o extinto PROS, barrou seu nome para apoiar Lula, que foi vencedor do pleito no segundo turno.