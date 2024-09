“Não sou bandido", diz Pablo Marçal sobre condenação por furto

Pablo Marçal foi entrevistado no Roda Viva. - Foto: TV Cultura

Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB falou sobre sua condenação de quatro anos e cinco meses por furto qualificado em 2010, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, na segunda-feira, 3. No entanto, a pena não foi cumprida, uma vez que o caso foi prescrito por ter ultrapassado o prazo.

“Eu não tenho nadinha para me curvar para bandido, eu não sou bandido. Os candidatos falam que eu roubava velhinhas, eu nem sei quem são essas pessoas. Eu fui prescrito porque não tinha nenhum crime antes disso. Eu estou em paz em relação a isso“, responde.

Ainda durante o programa, o influencer confirmou que reagiu de forma agressiva a uma pergunta da jornalista Clarissa Oliveira durante sabatina da CNN Brasil, no dia 26, apenas para produzir cortes para as redes sociais. Após o programa, a colunista do canal revelou que Marçal deu uma explicação inusitada para o descontrole. “Olha, aquilo ali foi só para gerar cortes, viu?”, teria dito ainda dentro do estúdio.

“Falei isso mesmo”, disse Marçal, atribuindo a tática a uma exposição menor do que os seus adversários fora das redes sociais. “Estou sem fundão, sem padrinho político, sem tempo de TV. Vocês vão ter que aguentar os cortes”.