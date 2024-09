Pablo Marçal, mais um tresloucado que emerge das redes na política

Pablo Marçal provoca Guilherme Boulos em debate - Foto: Reprodução | Bandeirantes

Que pena Sérgio Porto, jornalista carioca (1923-1968), não esteja mais entre nós. Ele escrevia no jornal Última Hora, do Rio, com o pseudônimo de Stanislaw Ponte Preta. E foi com ele que assinou o saboroso Febeapá, o Festival de Besteiras que Assola o País, lançado em 1966, o primeiro de uma série de três livros.



Stanislaw conta num dos episódios que lá um dia agentes do Dops, a serviço da ditadura militar, foram ao Theatro Municipal de São Paulo prender o autor da peça Electra, tida como de conteúdo subversivo. Descobriram que o autor era um tal de Sófocles, falecido em 406 A.C.

Se o nosso Stanislaw vivesse nestes tempos de agora da sociedade em rede, com certeza teria farto material para o seu Febeapá ter muito mais que três livros. E um dos itens seria Pablo Marçal (PRTB), candidato a prefeito de São Paulo.

E eis que agora emerge em cena Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo, a maior cidade do país, com 11 milhões e 450 mil habitantes, quase cinco vezes a população de Salvador.

É candidato por um partideco, o PRTB, sem tempo de rádio e tevê, sem grupo. Era Bolsonarista, de extrema direita, foi execrado pelo líder e agora se diz perseguido. Anteontem teria sofrido um atentado. A apuração: é mentira.

Mais: como é influenciador digital, ainda ganha muito dinheiro com as postagens que faz. E apesar de acusado de envolvimento com o narcotráfico, passou a liderar as pesquisas. É algo tão surreal que bate forte a saudade de Stanislaw.

Candidatos são alertados sobre importância do Cimatec do Sertão

Hélio Carneiro, o piloto da Fundação Bailon Lopes Carneiro, mantenedora da Rádio Sabiá FM, de Conceição do Coité, enviou carta a todos os candidatos a prefeito do semi-árido alertando aos futuros vencedores e políticos em geral sobre a importância do Cimatec do Sertão, em implantação.

Diz ele que independente de siglas é preciso discutir sobre políticas de Estado, e não de governo, como é o caso do projeto, que pretende extrair uma série de produtos, inclusive etanol, do sisal

"É preciso o entendimento claro de que isso é uma revolução social e econômica na região, umas das mais áridas da Bahia. Vamos integrar o centro mundial da produção".

Segundo o presidente da Fieb, Carlos Henrique Passos, o projeto pesquisa a melhor espécie de agave (sisal) a adotar. A tequilana, da qual se extrai também a tequila, é a mais forte.

PEC corrige distorção baiana

O deputado Manuel Rocha (UB) apresentou na Alba um Projeto de Emenda Constitucional (PEC) que permite aos deputados baianos exercer cargos de secretários em prefeituras. Hoje, só é permitido isso em Salvador.

A PEC, para ser apresentada, precisaria de 21 assinaturas, ou um terço da casa. Teve 41, quase o dobro. E de fato, cabe perguntar: por que só Salvador e os outros não?