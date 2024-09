Grupo A TARDE fará série de entrevistas com candidatos da capital e do interior

- Foto: Uendel Galter / AG. A TARDE

Com o pleito do dia 6 de outubro cada vez mais próximo, os candidatos a prefeito das cidades baianas intensificam suas campanhas. E a reta final deve ser decisiva.

Pensando nisso, o Grupo A TARDE realizará uma série de entrevistas com os principais candidatos de algumas das maiores cidades da Bahia, visando auxiliar o eleitor a exercer o seu direito a voto de forma consciente. As entrevistas começam a partir do dia 17 de setembro.

Com as campanhas se afunilando, os encontros, que serão conduzidos pela equipe de Política de A TARDE, viabilizam a oportunidade de se informar, avaliar mais uma vez com profundidade as propostas dos candidatos, comparar trajetórias e identificar quem realmente está preparado para enfrentar os desafios da sua cidade.

A série, que deverá passar também por candidatos de Feira de Santana e Camaçari, será iniciada com os postulantes de Salvador, sempre às 19h e com transmissão ao vivo em todas as redes sociais do Grupo A TARDE (Youtube, Instagram e Facebook).

Iniciando a nova rodada de sabatinas, após a primeira realizada pela Rádio A TARDE FM durante o programa Isso é Bahia, o candidato à reeleição, o prefeito Bruno Reis (União Brasil), será o convidado do dia 17 e terá mais uma oportunidade de explanar os principais pontos do seu plano de governo.

O vice-governador Geraldo Jr. (MDB), na quarta, 18, e o candidato Kléber Rosa (PSOL), na quinta, 19, também estão confirmados para a série de entrevistas, assim como Giovani Damico (PCB), que fecha a semana voltada para os candidatos de Salvador na sexta-feira, 20.

Nesta mesma semana, a equipe de política de A TARDE se reúne sempre às 12h para discutir e resumir os principais pontos abordados nas sabatinas, além de repassar o que aconteceu de mais importante na política durante a semana.



Interior

Na semana seguinte, A TARDE se debruçará sobre duas das principais cidades da Bahia: Camaçari e Feira de Santana, desta vez, com os programas se iniciando às 9h.

No primeiro momento, são esperados os candidatos camaçarienses Flávio Matos (União Brasil) e Caetano (PT), que travam uma disputa acirrada pela prefeitura da Cidade Industrial de acordo com a pesquisaAtlasIntel/A TARDE.

Flávio Matos (União Brasil) e Caetano (PT) prometem disputa polarizada em Camaçari | Foto: Divulgação

Em sequência, os feirenses Zé Neto (PT) e Zé Ronaldo (União Brasil), que, apareceram em empate técnico, como mostrado no levantamento AtlasIntel/A TARDE na Princesa do Sertão, serão os entrevistados da vez.



Além da equipe de política de A TARDE, as sabatinas contarão com a participação popular através das redes sociais do grupo e toda a repercussão poderá ser acompanhada posteriormente nos portais A TARDE e Massa! e na edição impressa de A TARDE.

Zé Ronaldo (União Brasil) e Zé Neto (PT) são os principais candidatos em Feira de Santana | Foto: Divulgação

Com as entrevistas passando para o turno da manhã, o encontro com a equipe de A TARDE, que fará o boletim eleitoral e comentará os principais pontos que foram abordados nas sabatinas, acontecerá às 17h.



O coordenador de política de A TARDE, Fernando Valverde, endossa a importância da realização das entrevistas na reta final de campanha como uma importante ferramenta para o eleitor fundamentar ainda mais a sua escolha sobre o futuro da gestão pública local.

"A TARDE reforça mais uma vez o seu papel como formador de uma consciência política e cidadã, o que tem ainda mais importância em um período eleitoral. Através da nossa ampla cobertura, das entrevistas, que agora se expandirão para algumas das cidades mais importantes do nosso estado, e das pesquisas realizadas em parceria com a AtlasIntel, instituto de grande credibilidade e que logrou de grande sucesso junto ao jornal nas eleições de 2022, buscamos cumprir o nosso dever com o cidadão e com a democracia", pontuou.

Confira a programação das entrevistas com os candidatos:

Salvador

17/09 - Bruno Reis (União Brasil) - 19h

18/09 - Geraldo Jr. (MDB) - 19h

19/09 - Kléber Rosa (PSOL) - 19h

20/09 - Giovani Damico (PCB) - 19h

Camaçari

23/09 - Flávio Matos (União Brasil)- 9h

24/09 - Luiz Caetano (PT) - 9h

Feira de Santana

25/09 - Zé Neto (PT) - 9h

26/09 - Zé Ronaldo (União Brasil) - 9h