A TARDE FM inicia entrevistas com candidatos à Prefeitura na segunda

Jefferson Beltrão e Ernesto Marques no comando do Isso é Bahia - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A Tarde

O pleito eleitoral deste ano que irá eleger prefeitos e vereadores nos 417 municípios baianos se aproxima e o Grupo A TARDE, prezando sempre pelo seu compromisso com a sociedade, busca intensificar a cobertura diária para informar eleitores de norte a sul da Bahia.

A partir da próxima segunda-feira,12, o programa Isso é Bahia, capitaneado pelo diretor da rádio A TARDE FM, Jefferson Beltrão, e o jornalista Ernesto Marques, trará entrevistas com os cinco principais candidatos na disputa pela Prefeitura de Salvador.

Iniciando com o atual prefeito e líder na última pesquisa A TARDE/AtlasIntel, Bruno Reis (União Brasil), na segunda, 12, o programa, que também contará com o comentarista político e jornalista de A TARDE, Levi Vasconcelos, trará Kleber Rosa (PSOL), na terça, 13, Geraldo Jr. (MDB), na quarta, 14, Victor Marinho (PSTU) na quinta, 15, e Giovani Damico (PCB) na sexta, 16, para apresentar os seus respectivos programas de governo, propostas, valores e visões de forma clara e direta ao público.

As entrevistas serão veiculadas das 8h às 8h45 dentro do Isso é Bahia e nas redes do Grupo A TARDE,com repercussão nos Portais A TARDE e Massa! e impressos do Grupo. As entrevistas poderão ser vistas ao vivo no site atardefm.com.br. Os leitores também poderão acompanhar as entrevistas no Youtube da A TARDE FM.

Confira o cronograma das entrevistas:

12/08 - Bruno Reis

13/08 - Kleber Rosa

14/08 - Geraldo Jr.

15/08 - Victor Marinho

16/08 - Giovani Damico

Âncora do Isso é Bahia e diretor da A TARDE FM, o jornalista Jefferson Beltrão pontua que as entrevistas com os candidatos são essenciais para esclarecer as dúvidas da população e promover um debate político democrático e transparente.

"Em um cenário político cada vez mais complexo e crucial para o futuro de nossa cidade, a realização de sabatinas na A Tarde FM é fundamental para promover a participação cidadã e o fortalecimento da democracia. O formato permite que os cidadãos avaliem de forma criteriosa as opções apresentadas e possam tomar decisões informadas nas urnas. Além disso, a oportunidade de questionar diretamente os candidatos ajuda a esclarecer dúvidas e aprofundar o debate sobre os desafios e oportunidades que Salvador enfrenta", avaliou.

O editor de política do Grupo A TARDE, Fernando Valverde, reforça a importância da parceria entre A TARDE e o Instituto AtlasIntel e da imprensa no combate à desinformação e da veiculação das entrevistas com os candidatos como uma plataforma para que candidatos possam apresentar seus projetos ao público e para que o mesmo possam exercer seu direito de voto de maneira informada e responsável.

"A TARDE sempre teve papel de protagonista na formação cidadã e nesse período eleitoral não será diferente. A parceria com a AtlasIntel, que é um instituto que possui grande credibilidade e assertividade em suas pesquisas, será muio importante nesse período. Esperamos reforçar cada vez mais o papel da imprensa como uma fonte confiável de informação e auxiliar que os eleitores formem suas opiniões com fatos, argumentos concretos e uma cobertura completa com transparência, imparcialidade e responsabilidade pública", aponta.