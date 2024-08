Bruno Reis afirma que saúde em Salvador será referência no Nordeste

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), afirmou que pretende transformar a saúde da capital baiana em referência na regiões Norte e Nordeste.

A declaração foi dada em entrevista exclusiva ao programa Isso é Bahia, da A TARDE FM (103.9), na manhã desta segunda-feira, 12, dando o start na agenda de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Salvador.

“Esse setor da saúde que vai crescer muito em nossa cidade por conta da chegada desses dois hospitais. Nós vamos tornar Salvador o celeiro de serviço de saúde no Norte e Nordeste”, afirmou.

Bruno destacou ainda que a área da saúde recebe, atualmente, 20% do valor da receita líquida (sem descontos).

“Entregamos o Hospital do Homem com cirurgias vasculares, entregamos um hospital público veterinário para os animais e vamos inaugurar um hospital 2 em 1 que é a maternidade do Hospital da Criança”, disse.

A entrevista com Bruno Reis é a primeira feita pelo Grupo A TARDE nesta semana, que ainda terá a presença dos demais candidatos à prefeitura de Salvador.

