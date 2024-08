Comitê da campanha de Bruno será inaugurado nesta sexta

Bruno ainda ressaltou as qualidades da sua gestão - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, na manhã desta segunda-feira, 12, o candidato à prefeitura de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), antecipou as ações que fará durante sua campanha política e reforçou suas qualidades na sua gestão atual.

“A campanha começa efetivamente a partir de sexta-feira, a gente já inaugura o nosso comitê, às 17h, no Bonocô. Também vamos lá na Igreja do Bonfim, como sempre, para pedir a proteção para iniciar essa caminhada”, iniciou.



Leia mais

>> “Não queremos voltar ao passado”, diz Bruno Reis sobre oposição

O atual prefeito também garantiu que, da sua parte, fará uma campanha limpa e “no mais alto nível”. Além disso, fez um pedido ao eleitores.



“É o que eu peço ao cidadão da minha cidade, análise a história de cada candidato, as posições políticas e a coerência que esses candidatos tiveram ao longo da sua vida toda. Análise currículo de cada um, seja o acadêmico, a formação e a experiência administrativa, os cargos que já ocuparam, o que e como performou nesse estado”, declarou.

Bruno ainda ressaltou seu trabalho na gestão da capital e os reconhecimentos que possui nacionalmente.



Leia mais

>> “Não queremos voltar ao passado”, diz Bruno Reis sobre oposição

“Eu sou o prefeito do Brasil que mais cumpriu, entre as maiores cidades, fiquei apenas atrás de Florianópolis e Vitória do Espírito Santo, mas quando entregar as obras, que já estão em curso, eu vou chegar na frente deles”, afirmou.





Assista a entrevista completa: