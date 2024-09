Marçal vive em mansão de R$ 45 milhões em bairro de luxo de SP

Residência do ex-coach é de aliado, que atua como advogado empresarial - Foto: Reprodução

O candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), vive em uma mansão, localizada em um bairro de luxo da capital paulista, que pertence a um aliado. A residência, onde o ex-coach está hospedado, custa R$ 45 milhões.

Na casa, inclusive, o postulante do PRTB realizou o último jantar com convites a R$ 10 mil para empresários. O local, situado no Jardim Europa, a poucos metros da Avenida Faria Lima, é do advogado empresarial Marcelo Tostes, e também serve para realizar reuniões com aliados.

A residência, por sinal, está à venda e um dos anúncios foi atualizado nesta terça-feira, 10, de acordo com o jornal O Globo.

Já Tostes, conforme o periódico, ficou responsável por receber os valores dos convites, adquiridos por meio do Pix.



Os jantares organizados na mansão devem ser declarados como gastos eleitorais, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Marçal e o advogado ainda falaram sobre o assunto.



As campanhas têm até a próxima sexta-feira, 13, para declarar ao TSE todas as movimentações financeiras desde o início da corrida eleitoral até o dia 8 deste mês.