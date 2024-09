Marçal espalha mensagem em provocação a Bolsonaro no 7 de Setembro

Mensagem exibida na bandeira teria deixado o ex-presidente irritado - Foto: Divulgação

Ocandidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), incomodou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a sua rápida aparição no ato do 7 de Setembro na Avenida Paulista. Um dos motivos que teria irritado o liberal deve-se a frase estampada em uma grande bandeira do Brasil exibida pelos apoiadores do ex-coach.

“Bolsonaro parou. Marçal começou. Pablo Marçal presidente do Brasil”, diz a mensagem colocada no chão da avenida, o que seria um suposto estopim para o declínio da relação dos políticos.

Além da bandeira, o comunicado também foi impresso em adesivos, tipo ‘praguinha’, que foram colados ao longo do local, onde aconteceu a manifestação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, segundo informações da coluna Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

Ao chegar no local, Marçal se posicionou em frente ao carro de som. Ele tentou subir ao veículo, mas foi impedido por bolsonaristas.

Em nota, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) considerou a ação do candidato do PRTB como tentativa de fazer “palanque às custas dos outros”.