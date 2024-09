Boulos recebe R$ 30 milhões do PT para campanha em São Paulo

Boulos é candidato pelo Psol com o apoio do PT - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Candidato com o apoio do PT na disputa pela prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol) recebeu R$ 30 milhões de doações do partido para a campanha. Até o momento, é a maior transferência feita pela direção nacional da legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano.

Leia mais

>> Saiba quanto PT e União doaram às principais candidaturas do interior

>> Você sabia que não há voto em trânsito em eleições municipais?

As informações constam na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O valor foi repassado para a campanha de Boulos no dia 2 de setembro. Dez maiores capitais do país, fora Brasília, que não tem eleição municipal, o PT doou para sete candidaturas, entre nomes petistas e apoiados pela sigla.

A segunda maior quantia foi doada para Rogério Correia, nome do PT para as eleições em Belo Horizonte: R$ 5.000.000,00. Também do PT, Maria do Rosário aparece na sequência, com R$ 4.947.289,56 doados pela direção nacional da legenda presidida por Gleisi Hoffmann.

Adriana Accorsi (PT), candidata a prefeita de Goiânia, recebeu R$ 3.392.326,14 do diretório nacional do PT até o momento, seguida por Evandro Leitão, candidato petista em Fortaleza, que R$ 3.350.000,00.

Marcelo Ramos, também do PT, é o último da casa dos milhões, com R$ 1.995.238,69. Geraldo Júnior, candidato do MDB à prefeitura de Salvador, com a petista Fabya Reis na vice, recebeu R$ 200 mil do PT nacional.

Eduardo Paes (PSD), candidato à reeleição no Rio de Janeiro, João Campos (PSB), que tenta um novo mandato em Recife, e Luciano Ducci (PSB), candidato em Curitiba, não receberam, até o momento, doações do PT para suas campanhas.