Marçal procura Datena após agressão em debate; veja a mensagem

Pablo Marçal tentou nova conversa com Datena - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), enviou uma mensagem ao adversário José Luiz Datena (PSDB), na madrugada desta segunda-feira, 16, após levar uma cadeirada do tucano durante o debate da TV Cultura.

De acordo com Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S. Paulo, Marçal teria dito que Datena quebou sua costela. "Você quebrou a minha costela, cara", escreveu o ex-coach.

Ainda segundo a publicação, Datena não respondeu Marçal, que recebeu alta na tarde desta segunda, 16. O candidato do PRTB havia tentado contato com o apresentador, que também disputa a prefeitura da maior cidade do país, na véspera do debate. Na ocasião, ele teria pedido desculpas por seu comportamento nos encontros anteriores.

"Me perdoe pelas palavras pesadas contra você. Meu coração tem ficado muito triste em relação a esses ataques que estamos fazendo uns aos outros. Eu nunca toquei em nada de ninguém. Não me curvo pra bandido e sou um cara honrado. Tenho sentido que somos animais num zoológico e todos querem ver agressões gratuitas. Independente de qualquer coisa, aqui é um ser humano mandando mensagem para outro ser humano. Deus te abençoe aí cara", escreveu o candidato.

Pablo Marçal recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês nesta segunda-feira, 16.