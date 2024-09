Datena para no próprio programa após cadeirada em Marçal; entenda

Datena agrediu Pablo Marçal com cadeirada - Foto: Reprodução | TV Cultura

O candidato a prefeito de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB), virou pauta do próprio programa, Brasil Urgente, nesta segunda-feira, 16, após agredir o adversário na disputa, Pablo Marçal (PRTB), durante o debate promovido pela TV Cultura.

Como é candidato, Datena está afastado da atração, atualmente comandada por Joel Datena, seu filho. Durante a edição desta segunda, o apresentador comentou rapidamente o episódio, mas disse que se reservaria ao direito de não se aprofundar no tema para não parecer tendencioso.

“Eu me reservo ao direito de não comentar. Quando você é parte da notícia, você pode ficar tendencioso”, disse Joel, que completou.

“De uma forma ou de outra faço parte da notícia, afinal de contas, é meu pai”, argumentou o apresentador.

Apesar do episódio, Datena garantiu que estará presente no debate da RedeTV, que acontece nesta terça, 17. Marçal, vítima da agressão, chegou a ser internado no Sírio Libanês, mas já recebeu alta.