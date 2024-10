Bolsonaro defende Datena após cadeirada em Marçal

Datena ganhou apoio de Bolsonaro após cadeirada - Foto: Reprodução/Band

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) e saiu em defesa de José Luiz Datena (PSDB) na história da cadeirada, nesta sexta-feira, 20.

Questionado sobre o episódio entre os candidatos a prefeito de São Paulo, Bolsonaro afirmou que Datena não teve alternativa diante dos ataques de Marçal.

"Essa bronca aí do Marçal com o Datena é lamentável, sob todos os aspectos. Mas o Marçal provocou o Datena o tempo todo, com questões, realmente, que mexeram com a honra do Datena”, disparou Bolsonaro em entrevista.

Bolsonaro chegou a flertar com um apoio a Marçal, mas a possível aliança não foi sacramentada. O ex-presidente tem feito fortes críticas ao candidato a prefeito.