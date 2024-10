TRE decide manter suspensão das redes sociais de Pablo Marçal

Pablo Marçal (PRTB) no ato bolsonarista do 7 de Setembro na Avenida Paulista - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo decidiu, nesta segunda-feira (23), manter a suspensão das redes sociais do candidato a prefeito da capital paulista, Pablo Marçal (PRTB). Cabe recurso.

O placar para a manutenção da medida contou com quatro votos a favor e três contrários. O voto de minerva foi do presidente da Corte Eleitoral, pois a votação ficou empatada, com três votos de cada lado.

No entendimento inicial dos desembargadores, proferido em agosto,o postulante cometia abuso de poder econômico ao pagar seguidores para produzir e disseminar conteúdo a seu respeito, o que poderia gerar desequilíbrio eleitoral.

A defesa de Marçal, no entanto, afirmou que a suspensão dos perfis do candidato é "inconstitucional" e viola a liberdade de expressão. No processo, alegou ainda que a decisão provoca "perigo de dano iminente" à campanha.