Após cadeirada, Marçal teme envenenamento e recusa água em debate

Pablo Marçal recusou água da produção do debate - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Pablo Marçal (PRTB) e José Luiz Datena (PSDB), candidatos à prefeitura de São Paulo, estiveram novamente juntos, dois dias após protagonizarem uma cena de agressão física no debate da TV Cultura. No encontro desta terça-feira, 17, o ex-coach recusou a água da produção sob a alegação de que temia ser envenenado.

A informação é do portal Uol. Marçal foi agredido com uma cadeira por Datena e chegou a ser intenado no Sírio Libanês. Usando uma tala ortopédica, o candidato do PRTB voltou a provocar o algoz tucano, a quem comparou com um 'orangotango'.

“As cadeiras aqui foram parafusadas no chão porque ele teve comportamento análogo a um orangotango, uma tentativa de homicídio, e quero agradecer a todos os candidatos aqui que não foram solidários", disparou Marçal, durante o debate da RedeTV.