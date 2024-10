AtlasIntel: Boulos lidera corrida em SP; Pablo Marçal e Nunes empatam

Guilherme Boulos permanece na liderança - Foto: Divulgação | Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados | Reprodução

Guilherme Boulos (Psol) permanece na liderança das intenções de voto em São Paulo, de acordo com levantamento AtlasIntel divulgado nesta segunda-feira, 23, com 28.3%. O atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), e o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) aparecem empatados na segunda colocação, com 20.9%, dentro do cenário estimulado.

Tabata Amaral (PSB) vem na sequência, com 10.8% da preferência dos eleitores, seguida por Datena (PSDB), que aparece com 6.9% das intenções de voto. Marina Helena (Novo) tem 3.8%, enquanto Altino Prazeres (PSTU) tem 0.1%, mesmo número de João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP).

Outros 5.8% não sabem em quem votar. Votos brancos e nulos somam 2.2%.

Quando eliminados brancos e nulos, Boulos tem 30.8%, seguido por Pablo Marçal e Ricardo Nunes (MDB), ambos com 22.7%. Tabata Amaral tem 11.8%, e Datena tem 7.5%.

Segundo turno

Líder das intenções de voto, Guilherme Boulos vence Marçal e Nunes em um eventual segundo turno, mas pede para Tabata Amaral, que também venceria os demais candidatos citados. Marçal perde para os três.

Tabata Amaral - 48.8% x 36.9% - Pablo Marçal

Ricardo Nunes - 47.5% x 28% - Pablo Marçal

Guilherme Boulos - 44.4% x 38.5% - Pablo Marçal

Ricardo Nunes - 39.5% x 41.7% - Guilherme Boulos

Ricardo Nunes - 35.2% x 46.8% - Tabata Amaral

Guilherme Boulos - 31.5% x 33.2% Tabata Amaral

Avaliação dos líderes de governo

A pesquisa AtlasIntel também questionou a avaliação do eleitor de São Paulo com relação aos governos Ricardo Nunes, Tarcísio de Freitas e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lula:

Bom ou ótimo: 28%

Regular: 31%

Ruim ou péssimo: 42%

Tarcísio de Freitas:

Bom ou ótimo: 34%

Regular: 31%

Ruim ou péssimo: 35%

Ricardo Nunes:

Bom ou ótimo: 13%

Regular: 43%

Ruim ou péssimo: 44%

O levantamento entrevistou 2.218 eleitores, via recrutamento digital aleatório, entre os dias 17 e 22 de setembro. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o código SP-03546/2024.

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022, nos Estados Unidos em 2020 e na África do Sul em 2024.

Também em 2024, o instituto ganhou o selo de confiança do jornal norte-americano The New York Times e foi destaque na revista Newsweek como levantamento mais confiável dos EUA.

No cenário eleitoral baiano, a AtlasIntel continua sua parceria com A TARDE, já tendo divulgado pesquisas em Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Barreiras, Itabuna, Luís Eduardo Magalhães e Lauro de Freitas.