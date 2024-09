AtlasIntel/A TARDE: Débora Régis lidera disputa em Lauro de Freitas

Vereadora tem mais que o dobro das intenções de votos do candidato do PT, Rosalvo - Foto: Divulgação

A união da oposição deve garantir uma vitória sem sustos de Débora Régis (União Brasil) em Lauro de Freitas. Segundo a pesquisa AtlasIntel/A TARDE, a vereadora tem mais que o dobro das intenções de votos do candidato do PT, Rosalvo, que representa a gestão da atual prefeita Moema Gramacho.

Débora lidera com 66,5% das intenções de votos contra 30,3% de Rosalvo. Números que deixam pouco espaço para aproximação entre os candidatos, a não ser pela reversão de votos. Apenas 1,7% ainda não sabem em quem votar e ainda menos, 1,4%, pretendem votar em branco ou anular o voto.

Isso também se reflete nos votos válidos, onde os índices pouco diferem dos números totais, com 68,6% para Débora e 31,4% para Rosalvo. A candidata do União Brasil lidera entre homens (73,5%) e mulheres (60,3%) em todas as faixas etárias, segmentos religiosos e níveis de instrução.

O mesmo se repete no quesito renda. Débora tem 75,3% dos votos entre os eleitores que ganham até R$ 2 mil, 70,9% na faixa de R$ 2 a 3 mil e 72,1% entre os beneficiários de Bolsa Família. Apenas entre quem ganha de R$ 5 a 10 mil Rosalvo lidera com pouca margem, 51,3% a 46,5%.

Levando em conta os votos dos eleitores nas eleições de 2022, Débora Régis também escapa da polarização ideológica. Ela concentra 95,4% dos votos dos eleitores de Bolsonaro e rivaliza com Rosalvo junto ao eleitorado de Lula: 47,3% contra 49,5% de Rosalvo.

O candidato petista tem a preferência do eleitorado do governador Jerônimo Rodrigues (65,9%), mas, ainda assim, Débora fica com 30,5% dos votos do chefe do executivo estadual e nada de braçada no eleitorado de João Roma (PL), de quem tem a intenção de votos de 98,1% dos eleitores, e de ACM Neto (UB), cujo eleitorado declara preferência maciça (88,6%) pela sua correligionária.

Vale lembrar que, em Lauro de Freitas, apesar da vitória de Lula sobre Bolsonaro (66% contra 34%), ACM Neto foi o vencedor para o Governo Estadual, com 59% ante 41% de Jerônimo Rodrigues.

“Somente com os votos dos eleitores de ACM Neto, Débora ganharia a eleição”, afirma Yuri Sanches, analista de risco político da AtlasIntel. Para ele, a “união da oposição de direita em torno da candidatura de Débora é um dos fatores da vantagem mais consolidada”. No entanto, um outro candidato do campo da direita não teria força para reverter a tendência de vitória de Débora.

“Se tivesse um candidato bolsonarista equilibraria mais a disputa, mas o que a gente tem visto em vários municípios é que o apoio do ACM Neto tem sido mais determinante”, avalia Sanches.

Avaliação

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE também perguntou qual a avaliação dos eleitores sobre os governantes. O presidente Lula tem aprovação de 50% dos eleitores. Jerônimo Rodrigues é bem avaliado por 33% e a atual prefeita Moema Gramacho tem apenas 24% de avaliação positiva.

Para o analista da AtlasIntel, as avaliações da gestão Moema e do governador Jerônimo dificultam a transferência de votos de Lula para Rosalvo, o que permitiria reverter o atual quadro de desvantagem do petista. “O desgaste de oito anos da atual gestão somado ao desempenho aquém das expectativas favorece a Débora”, conclui Yuri Sanches.

A Pesquisa AtlasIntel/A TARDE ouviu 869 pessoas em Lauro de Freitas, no período de 16/08/2024 a 21/08/2024, com coleta via recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95%. Registro no TSE: BA-07082/2024.

