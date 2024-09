AtlasIntel: maioria dos brasileiros aprova governo Lula; veja números

A avaliação qualitativa do governo do presidente Lula também se mantém em alta, com 43,8% de Ótima/Boa - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O novo levantamento do instituto AtlasIntel, em parceria com A TARDE, publicado nesta quarta-feira, 28, aponta a manutenção da avaliação positiva do presidente Lula (PT) e queda na reprovação da gestão federal.

Segundo a pesquisa, Lula tem a aprovação de 50,9% dos brasileiros e vê a sua reprovação em queda após registrar um recuo de 0,6% comparado à última série temporal (de 47% para 46,4%).

A aprovação do petista se consolida na série temporal e mantém o bom índice desde março, comparando os últimos dois levantamentos, em maio e junho. A avaliação qualitativa do governo do presidente Lula também se mantém em alta, com 43,8% de Ótima/Boa.

O levantamento avaliou ainda a imagem de líderes políticos do país e mostra o presidente Lula com 50% de aprovação, registrando crescimento de 2 pontos percentuais. O resultado positivo do líder petista é o maior em comparação a todos os outros nomes mencionados.



O AtlasIntel entrevistou 5.813 pessoas através de recrutamento digital aleatório entre os dias 24 e 28 de agosto de 2024. A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022, nos Estados Unidos em 2020 e na África do Sul em 2024.



Também em 2024, o instituto ganhou o selo de confiança do jornal norte-americano The New York Times e oi destaque na revista Newsweek como levantamento mais confiável dos EUA.



No cenário eleitoral baiano, a AtlasIntel continua sua parceria com A TARDE, já tendo divulgado pesquisas em Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Barreiras, Itabuna e Luís Eduardo Magalhães.