Pesquisa AtlasIntel/A TARDE aponta reeleição de Júnior Marabá em LEM

O atual prefeito de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste baiano, caminha para uma reeleição sem turbulência. É o que aponta a primeira pesquisa AtlasIntel/A TARDE realizada no município.

Júnior Marabá (PP) tem 80,1% das intenções de votos, contra 12,7% de Filipe Fernandes, seu atual vice-prefeito, do Avante, e 2,9% de Teófilo Jerônimo (PSD), que substituiu o ex-prefeito Oziel Oliveira na corrida eleitoral. Indecisos são 2,1%, mesmo percentual de Brancos e Nulos.

Quando computados apenas os votos válidos, Marabá chega a 83,7% Filipe 13,3% e Teófilo, 3%. Os votos de Filipe e Teófilo somados (16,3%) são menos de 20% do total de votos do atual prefeito. Ou seja, Marabá tem mais de cinco vezes mais votos que seus concorrentes.



Para Yuri Sanches, diretor de risco político do AtlasIntel, essa folga na liderança é reflexo da boa avaliação de Júnior Marabá, que tem 82% de aprovação. “Júnior Marabá venceu Oziel Oliveira, que disputava a reeleição em 2020, por 59% x 39% e conseguiu ampliar essa vantagem com um desempenho e uma aprovação muito fortes”, avalia Yuri.

Em Luís Eduardo Magalhães, Bolsonaro venceu a eleição presidencial por 59% x 41% e ACM Neto teve vantagem ainda maior no voto para governador: 70% x 30% de Jerônimo Rodrigues. Ambos tiveram apoio do prefeito, que, segundo a pesquisa, conseguiu ampliar sua base de eleitores.

Marabá lidera com folga em todos os recortes de gênero, idade, religião, escolaridade e renda. E tem maioria esmagadora das intenções de voto entre os que votaram em João Roma (88,6%) e ACM Neto (88,3%) para governador, e Jair Bolsonaro (89,5%) para presidente.

Mas, o prefeito que disputa o segundo mandato também tem a preferência dos eleitores Jerônimo (57,8%) e Lula (62,2%), o que o coloca acima da polarização ideológica. “Além de conquistar o voto majoritário da direita, ele conseguiu os votos de Lula e da esquerda. Nessa eleição ele está se mantendo distante da polarização, apesar do seu posicionamento em 2022. Marabá está jogando sozinho, não precisa se comprometer”, diz o analista da AtlasIntel.

Vácuo

A larga vantagem de Marabá, segundo Yury Sanches, nada tem a ver com a desistência de Oziel Oliveira, anunciada no início do mês. Oziel, que perdeu a reeleição para o atual prefeito por 59% a 39% em 2020, alegou problemas familiares, mas, na leitura do analista de risco político, o ex-prefeito pode ter pensado em evitar uma nova derrota por margem ainda maior.

Prova disso é o vácuo deixado no PSD para substituir Oziel na disputa eleitoral. Teófilo Jerônimo, em entrevista na última segunda-feira à rádio Cultura de Luís Eduardo Magalhães, declarou que após a renúncia de Oziel o partido abriu consulta para que outros nomes se apresentassem. “Todo mundo ficou olhando um pro outro e eu disse, se não tem ninguém de vocês que querem se apresentar eu vou representar o partido”, afirmou o agora candidato.



Problemas

Apesar da alta aprovação, quando perguntados sobre os problemas da cidade, os eleitores consultados apontam a saúde (74,9%) como principal deficiência. Criminalidade (23,4%), Transporte público (21,7%) e Educação (21,3%) vêm em seguida.

Quando avaliam o desempenho do prefeito em cada área, no entanto, transporte público, com 39% de ruim e péssimo, é o único serviço com avaliação negativa, diante de 38% de ótimo e bom.



Nos demais quesitos, incluindo a saúde - 39% de ótimo e bom -, a avaliação de Júnior Marabá é positiva. Para Yuri Sanches, a aparente contradição se justifica: “A percepção negativa da saúde reflete um problema estrutural mas, ainda que esteja ruim, a população reconhece que melhorou na gestão do atual prefeito”.

Precedente

O analista da AtlasIntel não se surpreende com a margem exagerada de votos de Júnior Marabá em relação aos concorrentes. Segundo Yuri Sanches, essa situação é mais comum em cidades menores e com poucos candidatos. Ele lembra, por exemplo, a disputa em Aparecida de Goiânia, com mais e 200 mil eleitores, que no ano de 2020, elegeu o prefeito Gustavo Mendanha (MDB) ganhou com 95,81% dos votos.

A Pesquisa AtlasIntel/A TARDE ouviu 802 pessoas em Luís Eduardo Magalhães, no período de 09/08/2024 a 14/08/2024, com coleta via recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95%. Registro no TSE: BA-05619/2024.

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022, nos Estados Unidos em 2020 e na África do Sul em 2024.

Também em 2024, o instituto ganhou o selo de confiança do jornal norte-americano The New York Times e oi destaque na revista Newsweek como levantamento mais confiável dos EUA.



No cenário eleitoral baiano, a AtlasIntel continua sua parceria com A TARDE, já tendo divulgado pesquisas em Salvador, Camaçari, Feira de Santana. Barreiras e Itabuna.