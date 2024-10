Pablo Marçal revela vício em pornografia: "Pior que açúcar"

- Foto: Reprodução/Youtube/AchismosTV

O candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), revelou um vício um tanto incomum, que o acompanhou durante 20 anos. Em entrevista ao projeto chamado Achismos Eleições, apresentado no YouTube por Maurício Meirelles, o político revelou ter sofrido com vício em pornografia.



“Fiquei preso na pornografia por 20 anos. O sistema dopaminérgico recebe uma recompensa igual uma descarga elétrica com pornografia. Pornografia é mais viciante que açúcar. Fiquei preso dos meus 5 anos até os 25”, contou Marçal.

Vítima da 'cadeirada' dada por José Luiz Datena (PSDB), também candidato à Prefeitura de São Paulo, Marçal alertou sobre crianças consumirem pornografia. “Eu lia revista pornográfica e é por isso que temos que defender nossas crianças hoje em dia. A gente tem que levar este assunto a sério porque quase 50% do tráfego mundial de dados da internet é pornografia”.

Apesar de citar dados, o candidato não divulgou a pesquisa da qual ele colheu os números, no entanto, reforçou que não consome mais esse tipo de conteúdo.

“As pessoas estão malucas com recompensa dopaminérgica. Elas querem ficar o dia inteiro em rede social ou jogando no tigrinho. Isso vai acabar com a civilização. Mas eu desconectei legal, eu não gasto minha energia com isso”, completou.



