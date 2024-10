Marçal é expulso após infringir regras em debate; confira o momento

Marçal foi advertido por três vezes e entre as regras definidas para o encontro, na terceira ocorrência o candidato seria eliminado do debate - Foto: Reprodução

O candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, protagonizou mais uma polêmica na noite desta segunda-feira, 23. Ele foi expulso do debate do Flow News, após não respeitar as regras do programa.

Na sua vez de fala, Marçal disse que iria fazer uma promessa de campanha: “Ele vai para a cadeia”, se referindo ao atual prefeito e candido a reeleição, Ricardo Nunes.



Com isso, o mediador do debate, Carlos Tramontina, lhe advertiu e disse: “Se o senhor se esquece, as regras estão aqui que o senhor assinou. Eu posso interrompê-lo. O senhor está sendo advertido. O senhor aparentemente está aproveitando o último instante do debate para abaixar o nível.”

Mesmo com o alerta de Tramontina, Marçal voltou a dizer as mesmas coisas: “Nós vamos prender o prefeito por envolvimento com problema de creche. Isso não é ofensa. Você tem que ouvir. Ele não gosta de crítica.” Ele foi novamente advertido.

Na volta do tempo, o candidato do PRTB insistiu em dizer mais uma: “A Polícia Federal vai prender o Ricardo Nunes. Essa é uma promessa de campanha por causa das merendas”.

Após sua fala, Marçal foi expulso do debate.



Marçal foi advertido por três vezes e entre as regras definidas para o encontro, na terceira ocorrência o candidato seria eliminado do debate, teria seu microfone desligado, sua cadeira removida, e, poderia acontecer intervenção da segurança.

Antes da expulsão, o debate vinha caminhando de forma tranquila, com os candidatos respondendo a questionamentos sobre a cidade e apresentando as suas propostas.

Além de Marçal, participaram do debate os candidatos Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo).



Foram definidas previamente regras para o debate:



-Não serão tolerados ataques de natureza pessoal e familiar;

-Apelidos pejorativos são considerados ofensas/ataques;

-Ataques pessoais contra oponentes ou familiares não serão aceitos;

-Não será permitido o porte de objetos usados para ofender ou agredir;

-Toques físicos que possam significar agressão não serão aceitos;

-Candidatos não pode sair de seu lugar durante o debate para confrontar adversários.

-Na terceira ocorrência de ofensa, o candidato seria eliminado do debate, teria seu microfone desligado, sua cadeira removida, e, poderia acontecer intervenção da segurança. Como foi feito com Marçal.

Confira:



🇧🇷 URGENTE: Pablo Marçal é expulso do debate do Flow News após descumprir as regras do debate e gera briga generalizada. Um assessor do candidato Ricardo Nunes (MDB) foi agredido com um soco no rosto por um aliado de Marçal e deixou o local sangrando.



[image or embed] — Eixo Político (@eixopolitico.com.br) September 23, 2024 at 11:23 PM

Soco nos bastidores



Em paralelo a expulsão de Marçal, nos bastidores, um membro da equipe de Nunes e do candidato do PRTB se envolveram em uma confusão.

Duda Lima, da equipe de Nunes, que estava junto a Nahuel Medina, de Marçal, teria dado risada quando Pablo foi advertido pelo mediador.

Logo depois, os dois assessores se provocam e na sequência Medina agride Duda com um soco.