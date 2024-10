Vídeo: assessor de Marçal dá soco em membro da equipe de Nunes

Momento em que Medina, assessor de Marçal, agride marqueteiro de Nunes - Foto: Reprodução

O debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo organizado pelo Grupo Flow em parceria com o Grupo Nexo, da Faculdade de Direito da USP, na noite desta segunda-feira, 23, repercutiu até para os membros da equipe dos políticos.

No fim do debate, funcionários do grupo de Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB) protagonizaram uma briga com agressão.



Tudo começou após a expulsão de Marçal por quebrar as regras durante as considerações finais. Em outros momentos, houve também ataques pessoais.

Momentos depois da saída do candidato do PRTB, Duda Lima, da equipe de Nunes, que estava no bastidor junto a Nahuel Medina, de Marçal, teria dado risada quando Pablo foi advertido pelo mediador.

Em um vídeo feito por Medina mostra os dois assessores aparentemente se provocando. Na sequência, outra gravação mostra Duda conversando com outras pessoas quando Medina o agrediu com um soco.

Conforme o G1, a polícia foi acionada e Lima e Nahuel Medina foram encaminhados ao 16º DP.



