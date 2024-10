Salvador amanhece com chuva nesta terça; confira previsão do tempo

A chuva constante deixou as pistas molhadas, aumentando o risco de acidentes - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Salvador amanheceu chuvosa nesta terça-feira, 24, após uma madrugada inteira de fortes pancadas de chuva. Durante a manhã, diversos pontos da cidade continuam enfrentando o mau tempo. A chuva constante deixou as pistas molhadas, aumentando o risco de acidentes.

Segundo o Instituto Clima Tempo, a capital baiana deve registrar uma temperatura mínima de 23 ºC e máxima de 26 ºC.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), Salvador deveria amanhecer com céu nublado, e chances de chuva de até 40%, se intensificando em alguns momentos ao longo do dia.

Entre quarta-feira, 25, e domingo, 29, a previsão é céu parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. As temperaturas deverão variar entre 22 °C (mínima) e 30 °C (máxima).