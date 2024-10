Gusttavo Lima tem nome incluído na lista de procurados em aeroportos

Cantor pode ser preso caso retorne para o Brasil - Foto: Divulgação

O cantor Gusttavo Lima teve seu nome incluído no sistema de procurados dos aeroportos brasileiros após a Justiça pernambucana expedir um mandado de prisão contra o artista. A informação é da coluna de Raquel Landim, no site UOL.

De acordo com a publicação, Gusttavo Lima está em Miami com a família, após participar do Rock in Rio. O paradeiro dele foi confirmado pelo colunista Leo Dias e o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, chegou a falar com o cantor.



O 'embaixador' não foi incluído na lista de difusão vermelha da Interpol. A polícia internacional apenas foi notificada da ordem de prisão contra ele, o que, na prática, não permite uma ação efetiva.

Conforme fontes da coluna, a investigação está sendo conduzida pela Polícia Civil, que não tem praxe de fazer esse tipo de pedido à Justiça. Por isso, solicitou apenas a notificação.