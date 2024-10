Gusttavo Lima quebra silêncio sobre pedido de prisão: "Não fiz nada"

Gusttavo Lima se manifestou sobre polêmica - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Gusttavo Lima se manifestou pela primeira vez horas depois que o Tribunal de Justiça de Pernambuco anunciou um pedido de prisão preventiva contra ele. O cantor ligou para o jornalista Léo Dias e comentou o caso.

O sertanejo garantiu que está calmo e disse que está em Miami, nos Estados Unidos. Ele revelou que não será levado para prisão, como ocorreu com Deolane Bezerra, no mesmo caso em que está sendo investigado.

“Leo, fique calmo, eu não fiz nada de errado e nem tem nada contra mim essa prisão vai ser revogada eu tenho fé em Deus”, declarou Gusttavo Lima, por telefone.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decretou a prisão do cantor, que é alvo da operação Integration, a mesma que prendeu Deolane Bezerra por lavagem de dinheiro.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a assessoria do famoso se manifestou sobre a decisão da Justiça e "esclareceu que as medidas cabíveis já estão sendo adotadas".

"Ressaltamos que é uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor e que não serão medidos esforços para combater juridicamente uma decisão injusta e sem fundamentos legais", salientou.

"A inocência do artista será devidamente demonstrada, pois acreditamos na justiça brasileira. O cantor jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país e não há qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela Polícia Pernambucana", acrescentou

A nota termina dizendo que "os autos tramitam em segredo de justiça e que qualquer violação ao referido instituto será objeto e reparação e responsabilização aos infratores".