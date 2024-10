De onde veio o dinheiro? Gusttavo Lima é dono de time no Paraná

Cantor tem 60% do Paranavaí - Foto: Luiz Viana/ACP

O cantor sertanejo Gusttavo Lima, que teve sua prisão decretada nesta segunda-feira, 23, pela Justiça de Pernambuco, é conhecido por realizar diversos investimentos pelo Brasil. O artista, por exemplo, é dono do Paranavaí, clube que disputa a segunda divisão do Campeonato Paranaense.

O "Vermelinho", como é conhecido o clube, teve 60% de suas ações adquiridas pelo cantor em fevereiro de 2024, por cerca de R$ 3 milhões. Desde então, foram realizados alguns investimentos, como a reestruturação do Centro de Treinamento e a contratação de jogadores.

ma dessas contratações foi a promessa Akiles, que jogava pelo Atlético Goianiense. Com apenas quatro partidas pelo Paranavaí, o meia chamou a atenção de grandes clubes do Brasil, como o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, que disputaram sua contratação.

No fim das contas, Akiles acertou com a Raposa e já integra o sub-17 da equipe mineira. Os valores da venda, no entanto, não foram divulgados.

Leia mais:

>> Ter Stegen sofre ruptura do tendão patelar e vai desfalcar Barça

>> Ancelotti anuncia que Mendy renovou com Real Madrid até 2027

Uma das metas do Paranavaí para este ano era o acesso à primeira divisão do Paranaense, mas a equipe acabou "batendo na trave", sendo eliminada na semifinal pelo Rio Branco, com o placar agregado de 4 a 3.

Apesar do fracasso, o time ainda sonha com voos mais altos. Resta saber como o planejamento será estabelecido com seu dono correndo o risco de ser preso.

Por que Gusttavo Lima pode ser preso?

O mandado de prisão do cantor faz parte da Operação Integration, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais no Brasil. Vale lembrar que essa operação foi a mesma que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra.

Um avião da empresa de Gusttavo Lima também foi apreendido durante a operação, mas o cantor alega que já havia vendido a aeronave.