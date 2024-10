Justiça pede Gusttavo Lima em lista da difusão vermelha da Interpol

NOVIDADE NO CASO

A Justiça entrou com pedido para Gusttavo Lima e outros suspeito entrarem na Difusão Vermelha (red notice) da Interpol. A determinação é da juíza Andréa Calado da Cruz.

Além do cantor, a decisão inclui nomes como Rayssa Ferreira Santana Rocha, Thiago Lima Rocha, José André Da Rocha Neto, Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha e Edson Antonio Lenzi Filho.

A Difusão Vermelha representa a possibilidade de prisão da pessoa que se encontra em país estrangeiro. Além disso, a ordem também é válida para a prisão daquele que, estando em território nacional, possuir a custódia em outro país.

No Brasil, a Difusão Vermelha deverá ser solicitada pelo Promotor de Justiça ao Poder Judiciário, que, deferindo, a encaminhará à Polícia Federal que, por sua vez, repassará o pedido à INTERPOL.

Segundo o jornal O Globo, no dia da deflagração da Operação Integration, Gusttavo Lima e Neto estavam na Grécia comemorando o aniversário do cantor De acordo com o TJPE, a magistrada "determinou a difusão vermelha junto à Interpol para a captura dos que estão foragidos".

"Determino a Difusão Vermelha (Red Notice) dos mandados de prisão de Rayssa Ferreira Santana Rocha, Thiago Lima Rocha, José André da Rocha Neto, Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha e Edson Antônio Lenzi Filho junto à Interpol", diz a magistrada na decisão judicial.