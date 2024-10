Juíza que mandou prender Gusttavo Lima cita "destruição das famílias"

Gusttavo Lima tem prisão decretada - Foto: Divulgação

O decreto da prisão de Gusttavo Lima foi assinado pela juíza Andréa da Cruz, do TJ de Pernambuco, que afirmou em decisão que “o jogo do bicho, assim como outros jogos de azar, tem um efeito devastador sobre famílias”.

Leia Mais:

>>> Bêbado e desafinado? Zezé Di Camargo explica polêmica em show

>>> Urgente! Gusttavo Lima tem prisão decretada pela Justiça; entenda

>>> Fotógrafo expõe calote de Gusttavo Lima e desabafa: “Quase morri”

De acordo com informações do jornal O Globo, a magistrada fez uma referência aos fatos que embasam a Operação Integration, que foi deflagrada no início do mês.

A operação tem como objetivo investigar uma organização criminosa de jogos ilegais (bets, inclusive) e lavagem de dinheiro.

A juíza ainda disse em texto que os jogos de azar atingem “de forma mais cruel a classe trabalhadora, que se vê presa em ciclos de endividamento e desespero”. A magistrada completa dizendo que os jogos “corroem o tecido social, fomentando a desigualdade e a destruição de famílias”.

Andréa da Cruz destacou que o Judiciário deve coibir os efeitos causados pelos jogos, sem se deixar “ser influenciado pelo poder econômico ou pelo status social dos investigados”.

Gusttavo Lima tem grande força

Gusttavo é o sertanejo mais popular do país atualmente, com 45,1 milhões somente no Instagram e de milhões de ouvintes nas plataformas de streaming.

Neste domingo, 22, o artista esteve em show no Rock in Rio e chegou a mostrar encontro com Roberto Medina, responsável pelo festival de música.