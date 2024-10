Fotógrafo expõe calote de Gusttavo Lima e desabafa: “Quase morri”

Fotógrafo contou que foi o responsável por fotografar a capa de um CD do cantor - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Conhecido por já ter feito diversos registros de famosos, o fotógrafo Tinhu Gomes expôs um calote que levou do cantor Gusttavo Lima em 2010. Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, o profissional contou que foi o responsável por fotografar a capa de um CD do cantor, mas nunca recebeu nada pelo trabalho.

“Eu vejo ele postando nas redes sociais, falando que tem honra e honestidade, e me vem imediatamente à mente e no meu coração: comigo não foi assim. Eu tive recentemente dois infartos e quase morri. Não vou guardar mais isso dentro do meu peito calado”, disse.



Tinhu contou que acordado que ele receberia pelas fotos, mas isso nunca aconteceu. Ele disse ainda que reencontrou o sertanejo em outras ocasiões e, em uma delas, chegou a ser expulso do local à mando do artista.

Gusttavo foi o primeiro artista com quem o fotógrafo trabalhou. “Eu sempre sonhei em trabalhar na área artística, seja fazendo capas de CD, DVD, shows… E pra minha felicidade, eu recebi esse convite que foi feito em um domingo à noite, em cima da hora, e eu prontamente abri meu estúdio, preparei as luzes, e começamos as fotos imediatamente”, relembrou, em entrevista à coluna.

Ainda segundo Tinhu, até o violão usado na capa do disco foi emprestado por ele mesmo a Gusttavo Lima. Posteriormente, a imagem segurando o instrumento virou uma marca do cantor.

O fotógrafo revelou também que tempos depois viu que sua foto tinha mesmo sido usada na capa do CD de Gusttavo Lima. Ele disse que tentou procurar o artista para pedir os créditos da imagem, mas não conseguiu.

“Aquilo ficou na minha cabeça e eu fui atrás dele nas redes sociais para falar a respeito do trabalho, pois depois daquele dia eu pesquisei e vi que minha foto tinha sido usada na capa [do CD], meus créditos não tinham sido colocados, e eu fui atrás de uma explicação. Mas ali o cara já estava grande, e não se tem como chegar até o artista facilmente”, falou.

O profissional disse que tentou conversar com Gusttavo Lima em outras ocasiões, mas não obteve sucesso. Uma dessas vezes foi no Vila Mix em Goiânia, em 2012, mas ele foi expulso do local pela equipe do artista.

Atualmente, Tinhu Gomes trabalha como motorista de aplicativo. “Não tenho mais meus equipamentos de fotografias. Tive que vender para custear os tratamentos no particular nas terapias do meu filho que é autista severo e vem desde então lutando pra poder ser uma criança verbal. Eu trabalho em média de 14 à 17 horas por dia”, desabafou.

Ele disse ainda que conta com a ajuda de antigos clientes para sobreviver. “E desde o infarto que eu não tenho mais meu carro que era alugado para rodar, e estou contando com a ajuda de antigos clientes, e alguns conhecidos para colocar comida na mesa. Quando consigo, eu pego o carro da minha mãe pra fazer aplicativo. E assim tem sido a minha vida”, completou.