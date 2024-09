Gusttavo Lima na política? Cantor é sondado para se tornar senador

Gusttavo Lima pode atrair segmento bolsonarista - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Gusttavo Lima está sendo sondado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para o Senado, nas eleições de 2026. Segundo a coluna de Paulo Cappelli, do Metrópoles, o objetivo do gestor é usar a estrela do sertanejo para se aproximar ainda mais do segmento bolsonarista. A ideia é que o artista faça dobrada com Gracinha Caiado, mulher do governador, que também será candidata ao Senado.

Leia também:

>> FOTOS: Mulher de Gusttavo Lima sofre corte profundo após acidente

>> Gusttavo Lima fica revoltado com a Globo e clima azeda, diz jornal

>> Gusttavo Lima quebra silêncio após acusações: “É loucura”

A conversa sobre o ingresso de Gusttavo Lima na política já ocorria, mas ganhou novo contorno durante o cruzeiro promovido pelo cantor para comemorar seu aniversário de 35 anos, idade mínima para quem quer concorrer ao Senado Federal. De acordo com a coluna, Caiado chegou a tirar férias para poder acompanhar o amigo na viagem internacional no início deste mês.

Ainda conforme o colunista, a proposta é lançar o cantor em um partido grande e com tempo de TV considerável, e Gracinha pelo União Brasil, partido do governador. A dupla faria dobradinha na chapa que apoiaria Ronaldo Caiado à Presidência da República. Em 2026, estarão em jogo duas vagas ao Senado em cada estado, possibilitando uma campanha que vincule a candidatura da atual primeira-dama de Goiás à de Gusttavo Lima.

Além disso, a escolha antecipada dos dois candidatos apoiados por Caiado para o Senado Federal serviria para reduzir a pressão de aliados interessados na disputa. A coluna afirma que, atualmente, o telefone de Caiado, governador com alto índice de aprovação, não para de tocar com pedidos de apoio eleitoral.

Gusttavo Lima não foi o primeiro

Antes de sondar Gusttavo, Caiado chegou a sondar Michelle Bolsonaro (PL) para disputar o Senado por Goiás. A ex-primeira-dama, contudo, tem planos de se lançar pelo Distrito Federal, onde mora com a família.

A senadora Damares Alves (PL-DF), amiga de Michelle, é uma das entusiastas da candidatura da ex-primeira-dama.