Gusttavo Lima bate o martelo e decide reduzir número de shows

Gusttavo Lima surpreendeu o público ao anunciar que reduzirá o número de shows em 2025. Segundo o sertanejo, a decisão foi tomada para que ele tivesse mais tempo com a família e ao descanso.

Durante uma apresentação, ele comentou sobre sua intensa rotina: “são 25 anos cantando de quinta a domingo, sem férias”, e expressou o desejo de estar mais presente na vida de sua esposa e filhos.

Gusttavo, atualmente, realiza cerca de 20 apresentações mensais, mas afirmou que no próximo ano fará apenas 50 shows ao longo do ano. “Vamos sentir falta um do outro, mas é por uma razão muito especial, pela família e pelo descanso”, disse ele ao lembrar que seus filhos, que têm 6 e 7 anos, estão crescendo.

Gusttavo Lima envolvido em caso Deolane

Gusttavo Lima quebrou o silêncio após uma matéria do Fantástico, da TV Globo, revelar que a empresa do cantor, a Balada Eventos e Produções Limitada, teve R$ 20 milhões bloqueados no âmbito da investigação que apura lavagem de dinheiro para casas de apostas, envolvendo Deolane Bezerra. O artista disse que ele e a empresa estão sendo alvos de “injustiça”.

Segundo o sertanejo, incluir sua empresa como envolvida em uma suposta organização criminosa “é loucura”. Ele afirmou, nos stories de seu perfil no Instagram, que “houve excesso por parte da autoridade” ao associar sua imagem ao suposto esquema para lavagem de dinheiro de casas de apostas ilegais.