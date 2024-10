Bêbado e desafinado? Zezé Di Camargo explica polêmica em show

Zezé Di Camargo falou sobre dueto com Gusttavo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Zezé Di Camargo se manifestou nas redes sociais para se desculpar por vídeo polêmico feito em show de Gusttavo Lima, no Jaguariúna Rodeo Festival, no interior de São Paulo, na madrugada do último domingo, 22.

Em seu Instagram, o sertanejo garantiu que cantou bêbado e desafinado, quando foi chamado ao palco pelo Embaixador. Ele disse que improvisou, a capela, um trecho da música "Na hora H", da dupla com o irmão, Luciano.

O pai de Wanessa admitiu o problema e declarou que não lembrava o que estava cantando. "Eu estava pra lá de Bagdá. E o Gusttavo ainda me dá mais bebida no palco", falou.

"Não sei nem o que eu estava tomando. Mas na hora ali, eu juro por Deus, eu só sabia que estava em cima do palco. Não sabia o que estava falando, nem o que estava cantando", disse Zezé Di Camargo.

O artista completou: "Mas tem um desconto aí, porque eu já tinha feito o meu trabalho, cumprido o meu compromisso, mas na hora ali, eu estava muito feliz com tudo o que estava acontecendo. Então, perdão aí a galera que estava assistindo ao show".

Em outro vídeo do show, o famoso também afirmou que quase caiu de bêbado e foi retirado do palco. "Me tiraram do palco pela primeira vez na vida", declarou o cantor, aos risos.