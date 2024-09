Wanessa é criticada por atitude com Graciele Lacerda e irmã reage

Wanessa Camargo foi detonada por ida a festa de Graciele

Wanessa Camargo tem sido criticada nas redes sociais por causa da sua presença no chá-revelação de Graciele Lacerda, que está grávida do seu primeiro filho com Zezé Di Camargo.

Leia Mais:

>>> Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo casam em chá revelação; veja

>>> "Mulher feia merece ser traída", diz Zezé Di Camargo, que abala Zilu

>>> Wanessa Camargo é acusada de ignorar ex-BBB e se manifesta; veja vídeo

A ex-BBB foi acusada de "desrespeitar" a mãe, Zilu, pela presença na festa da madrasta. Em um perfil de fofocas no Instagram, um internauta chamou Wanessa de "cobra" e pediu para que ela "respeite a mãe".

Camilla Camargo, irmã da cantora, ficou incomodada com o comentário agressivo e não ficou calada.

"Quem te disse que ela não respeita? Se minha incentivou que a gente fosse?Vocês falam sem saber das coisas", escreveu a atriz.

Zezé Di Camargo, cabe ressaltar, decidiu aproveitar o chá revelação de seu filho com Graciele Lacerda para oficializar a união com a modelo. Eles, que serão pais de uma menina, trocaram alianças em festa.