"Mulher feia merece ser traída", diz Zezé Di Camargo, que abala Zilu

Zezé Di Camargo causou com comentário sobre Zilu - Foto: Reprodução | YouTube e Redes Sociais

Zezé Di Camargo voltou a causar polêmica. Desta vez, o cantor teve uma fala sobre traição resgatada e virou alvo de comentário da sua ex-esposa, Zilu Godói.

Tudo começou quando o sertanejo afirmou que "mulher feia merece ser traída". Em entrevista inédita ao podcast Café com Respostas, a socialite declarou que ficou profundamente abalada.

Leia Mais:

>>> Antonia Fontenelle detona mulher de Zezé Di Camargo

>>> Climão nos bastidores! Zezé Di Camargo e Luciano se ignoram em show

>>> Wanessa Camargo é acusada de ignorar ex-BBB e se manifesta; veja vídeo

Na conversa, Zilu revelou como lidou com o comentário: "Me senti muito mal. No primeiro momento, fique bem abalada. Depois de um tempo, me olhei no espelho e disse: quem é ele para falar de mulher feia e bonita? Porque eu me acho bonita, me acho forte e autossuficiente para ir atrás daquilo que eu quero ser e preciso ser. Foi assim que eu me superei e hoje estou aqui".

Zilu Godói e Zezé Di Camargo foram casados durante 32 anos e o término foi cercado de boatos, incluindo os de traições por parte do cantor.

Recentemente, o irmão de Luciano Camargo causou outra polêmica ao dizer que somente se casou com a famosa porque ela engravidou.

Na entrevista ao podcast Café com Respostas, a socialite garantiu: "Eu tenho pena por ele ter falado essa frase. Pela filha dele, porque não é verdade. Ele sabe. Eu sei, a família sabe. Ele pode ter falado isso, mas a verdade, nós sabemos".