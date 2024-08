Antonia Fontenelle detona mulher de Zezé Di Camargo

Apresentadora fez questão de alfinetar a gravidez de Graciele - Foto: Reprodução | Instagram @ladyfontenelle e @gracielelacerdaoficial

E o nome de Antonia Fontenelle voltou a ser polêmica nas redes sociais. Após criticar a performance de Eliana em sua estreia na Globo, a apresentadora resolveu detonar Graciele Lacerda, esposa de Zezé Di Camargo, durante uma live em seu canal no YouTube.

A ex-mulher do diretor Marcos Paulo não poupou palavras ao expressar seu descontentamento com a presença da madrasta de Wanessa Camargo nas redes sociais.

"Mulher de Zezé Di Camargo. Custa tu dar uma sumida do mapa? Vai lá cuidar do teu bucho, da tua barriga, da tua cria. Mulher, some, faz esse serviço. Faz esse favor para todo mundo. Que coisa indigesta, gente. Que mulher indigesta", disparou Fontenelle.

Não parando por aí, ela fez questão de alfinetar a gravidez de Graciele, além de mencionar Zezé: "P@$$&. Sai das redes c$%@#4! Está grávida, conseguiu tudo o que tu queria: o macho que tu queria, a vida que tu queria. Tu tá até prenha de um macho que nem fazia mais nem filho. O que mais que tu quer, mulher? Some. Vai cuidar desta cria. Que caos. Que mulher chata. Inferno. Um casal que se merece".

Essa não é a primeira vez que Antonia critica publicamente Graciele. Em 2016, Fontenelle, que é amiga de Zilu Godoi, ex-mulher de Zezé Di Camargo, já havia chamado a atual de "sem vergonha" após a participação da influenciadora no desfile da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, que homenageou a dupla Zezé Di Camargo e Luciano.