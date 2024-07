Fontenelle: ex de Ana Hickmann vai ganhar eleições "porque é corno"

- Foto: Reprodução

O empresário Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, anunciou há alguns dias sua pré-candidatura a vereador de São Paulo. A youtuber Antonia Fontenelle comentou a situação e apostou na vitória do empresário.

LEIA TAMBÉM

Fontenelle acusa Carlinhos Maia de usar droga e ele rebate: "Chup*ona"

Entretanto, em seu comentário, ela não enalteceu questões políticas ou a competência de Correa para assumir o posto na Câmara Municipal paulista.

"Não defendo nenhum dos dois, nem Ana Hickmann e nem esse rapaz, Alexandre Correa. O pobre coitado agora se candidatou a vereador… e vai ganhar porque é corno. Vocês têm peninha", disse Fontenelle.

Em seguida, ela atacou a apresentadora e sugeriu que Hickmann teria mentido ao homenagear o agora ex durante o aniversário dele.

"Agora tem que entender que se isso estava acontecendo, um mês antes ele fez aniversário e ela fez um post dizendo que ele era a melhor pessoa do mundo, meu marido maravilhoso… Se já estava dando merda entre os dois, ela estava mentindo. Mas as empresas compram quem mente, as mocinhas".

Confira o vídeo.