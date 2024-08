Antonia Fontenelle detona Eliana na Globo: "Não ia dar certo"

Eliana apresenta o programa 'Saia Justa' - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A apresentadora Eliana realizou a sua estreia no programa ‘Saia Justa’, da Globo, na última quarta-feira, 7, porém, quem não gostou nem um pouco da performance da global foi a youtuber Antonia Fontenelle, que usou a plataforma para detonar o trabalho da comunicadora.

A atriz declarou que Eliana não gosta de se expor em lugar algum, e ‘descascou’ a agora global. “A Eliana não tem a cara da Globo e, muito menos, do Saia Justa”, afirmou ela.

No momento em que lia uma crítica sobre a Globo optar por levar uma versão gravada do programa, a youtuber adicionou sua opinião do motivo para a emissora fazer isso.

“A vida inteira ela fez programa gravado. Fazer ao vivo não é pra qualquer um, não, tá, meu amor? Me desculpem aí. Por isso que a Globo viu que não ia dar certo fazer ao vivo”, disparou Fontenelle.

Alegando não ter problemas pessoais com Eliana, a youtuber enfatizou novamente sobre o preparo da apresentadora para programas com transmissão ao vivo.

“Eliana não tem tarimba para fazer um programa ao vivo […] É importante dizer que a Eliana não é a mulher que sabe se virar ao vivo. Não é uma mulher que, se der alguma merda, ou perguntar alguma coisa pra algum convidado e o convidado não responder o que ela espera, ela não vai saber se virar. Então, assim, não vai dar certo”, completou Antonia.