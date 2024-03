Fontenelle diz que Xuxa chegou na 3ª idade e não aprendeu nada na vida | A TARDE

Antonia Fontenelle segue na saga de ataques e, desta vez, a vítima foi a apresentadora Xuxa Meneghel, que manifestou apoio a Felipe Neto.

“Ao contrário de você, Maria da Graça, nunca achei estar acima do bem e do mal. Que pena que você chegou na terceira idade e não aprendeu nada com a vida”, começou ela.

Na publicação, Felipe Neto compartilhou um vídeo de Antonia afirmando que não devia nada à Justiça e, em seguida, desmentida com documentos de sentenças.

"Você só foi alguém por causa da Marlene Mattos. Hoje você é sinônimo de decepção pra quem um dia foi teu fã, assim como eu. Assinado: aquela que já te defendeu", finalizou.