Climão nos bastidores! Zezé Di Camargo e Luciano se ignoram em show

Eles não se cumprimentaram antes de subir ao palco e até mesmo os camarins eram separados - Foto: Reprodução | Instagram

Parece que o clima entre os irmãos Camargo não está nada bom. No sábado, 10, a dupla Zezé Di Camargo e Luciano se apresentou em uma casa de shows, no Rio de Janeiro, e o que chamou atenção foi o climão entre os dois nos bastidores.

De acordo com as informações, eles não se cumprimentaram antes de subir ao palco e até mesmo os camarins eram separados.

Luciano chegou primeiro, atendeu a imprensa sozinho e, logo depois, foi para o seu camarim.

Em seguida, o pai de Wanessa Camargo chegou acompanhado da mulher, Graciele Lacerda. Zezé só conversou com os fãs e posou para fotos no final do show, sem a presença do irmão.

Apesar do distanciamento nos bastidores, a dupla surgiu de mãos dadas no palco, se abraçando e cantando juntos.

A falta de sintonia fora dos shows entre a dupla tem sido notada pelos fãs há algum tempo.

Luciano continua focado em seus projetos solos e tem preferido se manter distante das recentes polêmicas envolvendo o irmão, Graciele Lacerda, Zilu e os sobrinhos Wanessa e Igor.