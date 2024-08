Casos de família: Nora de Zezé parte para cima de Graciele Lacerda

Graciele Lacerda e nora de Zezé Di Camargo estão novamente em polêmica - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A polêmica envolvendo Graciele Lacerda e a nora de Zezé Di Camargo, Amabylle Eiroa, está aumentando cada vez mais. Nesta quarta-feira, 7, as duas voltaram a trocar farpas.

A briga teve início no ano passado, quando a esposa de Igor Camargo expôs que a noiva do sertanejo criou um perfil falso no Instagram para cutucar familiares de Zezé.

Hoje, Amabylle reagiu contra alguns comentários feitos por Graciele Lacerda: "Mais uma vez, apenas me defendendo… Agora, saiu do mérito processual e entrou no mérito de reputação? Você quer mesmo falar de reputação?", começou.

"Então, vamos lá: eu conheço o Igor desde criança, entrei na família quando comecei a namorá-lo com 13 anos de idade. Ele foi meu primeiro e único namorado! Agora passo a voz para você: como você entrou mesmo na família?", disparou a nora de Zezé Di Camargo.

Amabylle fez referência ao início do relacionamento de Graciele com Zezé. O cantor, que forma dupla com Luciano, já admitiu que traiu a ex-esposa Zilu Godoi entre 1992 e 2005, quando conheceu a atual noiva.