Nora de Zezé Di Camargo se revolta e parte pra cima de Graciele Lacerda: "Mentiras"

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda foram alvos de esposa de Igor Camargo - Foto: Reprodução | Instagram

Amabylle Eiroa, nora de Zezé Di Camargo, surpreendeu mais uma vez com atitudes contra Graciele Lacerda. A nora do sertanejo agora publicou uma série de acusações e indiretas que, segundo ela, partem da esposa do sogro.

A arquiteta, que é casada com Igor Camargo, declarou que a empresária mantém alfinetadas constantes a respeito dela. "Quem não deixa os outros em paz é ela", disparou Amabylle, nos stories do Instagram.

Leia Mais:

>>> Presentão do pai? Verdade sobre nova mansão de Wanessa é revelada

>>> Wanessa Camargo ganha presente mais caro que o prêmio de Davi no BBB

>>> Fim da dupla sertaneja? Luciano Camargo planeja carreira gospel

Ela não citou nomes, mas a declaração veio após receber acusações de que Amabylle Eiroa e o marido seriam sustentados por Zezé Di Camargo.

Amabylle garantiu que essas histórias são mentirosas e inventadas por Graciele, que teria criado perfis falsos nas redes sociais para difamar a família Camargo.

"Essa é a parte que mais me assusta em meio a todas as mentiras!! Se eu realmente fosse dependente de você, mesmo diante do que foi descoberto, meu caráter jamais permitiria que eu permanecesse aí", escreveu ainda.

A nora de Zezé completou: "Diferente de algumas pessoas, que, mesmo sabendo do erro, preferem se 'calar' para não perder os benefícios financeiros!! Até quando você vai continuar inventando narrativas e distorcendo os fatos?".

Confira o desabafo: