Guerra! Graciele Lacerda discute com nora de Zezé em público

Graciele Lacerda comentou sobre briga judicial com nora de Zezé - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Grávida de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda decidiu entrar na polêmica com a nora do sertanejo, Amabylle Eiroa, com quem já travou uma luta na Justiça. A influenciadora disparou contra a familiar após provocação.

Tudo começou quando a nora de Zezé Di Camargo comentou ter vencido o processo contra a famosa. A ação foi movida contra a musa fitness devido ao perfil fake de Priscila Dantas, que era supostamente usado por Lacerda para destilar ódio contra ela.

Alvo de comentários fortes em seu perfil, após o pronunciamento da rival, Graciele Lacerda resolveu entrar no meio da polêmica e se pronunciou.

"Com a justiça tendo sido feita, está claro quem está errado! Só os cegos não veem", comentou uma internauta no Instagram. Em resposta, a graduada em Educação Física reagiu: "Espera que vou publicar a sentença. Aí vocês vão ver quem mente".

Amabylle, por sua vez, comemorou a decisão favorável: "Tentaram, mas não conseguiram! Nas fotos do carrossel acima, eu explico o DESFECHO FINAL do PROCESSO CRIMINAL que moveram contra mim e contra o Igor!! Obrigada mais uma vez. E conhecereis a verdade, e a verdade vos LIBERTARÁ. - João 8:32".