Ranço? Zezé Di Camargo diz querer distância de grande nome da música

Zezé Di Camargo surpreendeu com uma revelação bem inesperada no Sabadou, de Virgínia Fonseca, do SBT, neste sábado, 3. O cantor revelou qual o famoso que não quer mais ter contato.

Questionado pela atração, o sertanejo revelou que teve um mal-entendido com Lulu Santos. "Não só evito como já evitei, Lulu Santos", disparou o pai de Wanessa Camargo.

Zezé Di Camargo, então, lembrou da década de 1990, quando Lulu Santos polemizou com comentários contra sertanejos em programas de TV, como o extinto Domingão do Faustão, da Globo.

"Chegou um dia em que ele estava contando uma história, acho que no [programa do] Jô Soares, sobre o porquê ele detestava o sertanejo. Uma vez ele estava tratando o dente, fazendo canal, com todo aquele barulho, e tinha sertanejo tocando junto. Bom, ele quis comparar a gente [o sertanejo] com uma dor de dente”, lembrou o sertanejo.

O noivo de Graciele Lacerda também garantiu que chegou a estar presente com Lulu em uma atração comandada pela Rainha dos Baixinhos: "Depois disso, eu encontrei com ele várias vezes, inclusive no [programa] da Xuxa. Foi um dia muito especial para mim".

Zezé concluiu dizendo que iria receber uma homenagem da gravadora em que atuava: "Ele estava no programa, a gente passou na frente dele, ele estava esperando para entrar e nós estávamos ali, exatamente, para receber um disco de diamante, referente a mais de um milhão de cópias".