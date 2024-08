Zezé Di Camargo expõe medo de Graciele Lacerda com gravidez: "Golpe"

Zezé Di Camargo falou sobre gravidez de Graciele Lacerda - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Zezé Di Camargo fez uma revelação inédita a respeito da gestação da mulher, Graciele Lacerda. O cantor disse que, inicialmente, ela não pensava em ter filho com o cantor, que a convenceu de mudar de ideia.

Os dois estão juntos há 10 anos e, durante o Sabadou com Virginia Fonseca, do SBT, o cantor de 61 anos lembrou que o fato de já ter feito uma vasectomia dificultou as coisas.

"A gente estava tentando já há algum tempo. Na verdade, sou vasectomizado há 12 anos, então encontro um pouco de dificuldades para tirar os espermatozoides. Tem que ser por punção", explicou.

Zezé Di Camargo, então, explicou que Graciele Lacerda não queria engravidar por receio de julgamentos.

"No começo da nossa relação ela não queria (ser mãe) porque iriam pensar que ela estava querendo dar o golpe da barriga. Quem convenceu fui eu", comentou ele, que tem três filhos com a ex-mulher, Zilu Camargo.

"Disse para ela pensar bem porque a família dela é bem pequena e eu tenho 18 anos a mais que ela... Disse que a família dela pode acabar. Aí quem seria a pessoa que poderia estar do lado dela? Com isso, a convenci a ter um filho e agora ela está vibrando. Estamos vivendo um momento muito feliz e de estabilidade. Essa criança vai trazer alegria para a família toda", completou.